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Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen (4/12): Das Melonending

ORF IIIStaffel 1Folge 17vom 22.05.2026
Der Sonne entgegen (4/12): Das Melonending

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Der Sonne entgegen

Folge 17: Der Sonne entgegen (4/12): Das Melonending

49 Min.Folge vom 22.05.2026

Während Wickerl, Dr. Zack, Meckelfeld und Dusco versuchen, die an der Wasseroberfläche treibenden Melonen wieder ins Boot zu bringen, haben sie die Idee, die Früchte als "berühmte albanische Salzwassermelonen" zu verkaufen. Trotz Schwierigkeiten mit der Hafenpolizei erweist sich die Idee als großer Schlager - bis sie vielfach kopiert wird. Nach dem glücklichen Wiedersehen mit dem Professor und Dunja beschließen Joe und Dunja zusammenzubleiben. Koproduktion ORF/SWF Mit: Erwin Steinhauer, Heinz Petters, Ulrich Faulhaber Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/Satel

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