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Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen (6/12): Des Meeres und der Diebe Wellen

ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 22.05.2026
Der Sonne entgegen (6/12): Des Meeres und der Diebe Wellen

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Der Sonne entgegen

Folge 19: Der Sonne entgegen (6/12): Des Meeres und der Diebe Wellen

50 Min.Folge vom 22.05.2026

Während die Besatzung der Tohuwabohu in einem kleinen Hafen vor Anker geht, um in einem Restaurant zu essen, wird das Schiff gestohlen. Mit: Ulrich Faulhaber, Heinz Petters, Raphael Wilczek, Erwin Steinhauer, Josef Meinrad, Irmgard Riessen u.a. Österreich/Deutschland, 1984. Bildquelle: ORF/Satel

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