Der Sonne entgegen (6/12): Des Meeres und der Diebe WellenJetzt kostenlos streamen
Der Sonne entgegen
Folge 19: Der Sonne entgegen (6/12): Des Meeres und der Diebe Wellen
50 Min.Folge vom 22.05.2026
Während die Besatzung der Tohuwabohu in einem kleinen Hafen vor Anker geht, um in einem Restaurant zu essen, wird das Schiff gestohlen. Mit: Ulrich Faulhaber, Heinz Petters, Raphael Wilczek, Erwin Steinhauer, Josef Meinrad, Irmgard Riessen u.a. Österreich/Deutschland, 1984. Bildquelle: ORF/Satel
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