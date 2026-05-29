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Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen (11/12): Zack ist auf Zack

ORF IIIStaffel 1Folge 24vom 29.05.2026
Der Sonne entgegen (11/12): Zack ist auf Zack

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Der Sonne entgegen

Folge 24: Der Sonne entgegen (11/12): Zack ist auf Zack

50 Min.Folge vom 29.05.2026

Joe und Dr. Zack kommen in Salzburg gemeinsam zur Erkenntnis, dass sie wieder nach Valun zurückkehren wollen. Dort hat sich der Inhalt der "Schatztruhe" als Anhäufung billiger Imitationen herausgestellt. Sandra und Wickerl entdecken in einer Zeitung einen marktschreierischen Werbeartikel für das "Urlaubsparadies Valun". Kurz vor der Eröffnung des Gasthauses bekommt Käthe Probleme, die aber von Ex-Anwalt Dr. Zack meisterlich gelöst werden können. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Towje Kleiner (Lüftl) Heidi Kabel (Schwiegermutter) Slavko Cerjak Peter Fricke Harald Gauster Arthur Lauber Magretha Gartner Regie: Gottfried Schwarz Buch: Gerald Gam, Fritz Schindlecker Bildquelle: ORF/Satel Film

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