Der Sonne entgegen (11/12): Zack ist auf ZackJetzt kostenlos streamen
Der Sonne entgegen
Folge 24: Der Sonne entgegen (11/12): Zack ist auf Zack
Joe und Dr. Zack kommen in Salzburg gemeinsam zur Erkenntnis, dass sie wieder nach Valun zurückkehren wollen. Dort hat sich der Inhalt der "Schatztruhe" als Anhäufung billiger Imitationen herausgestellt. Sandra und Wickerl entdecken in einer Zeitung einen marktschreierischen Werbeartikel für das "Urlaubsparadies Valun". Kurz vor der Eröffnung des Gasthauses bekommt Käthe Probleme, die aber von Ex-Anwalt Dr. Zack meisterlich gelöst werden können. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Towje Kleiner (Lüftl) Heidi Kabel (Schwiegermutter) Slavko Cerjak Peter Fricke Harald Gauster Arthur Lauber Magretha Gartner Regie: Gottfried Schwarz Buch: Gerald Gam, Fritz Schindlecker Bildquelle: ORF/Satel Film
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