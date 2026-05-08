Der Sonne entgegen (3/12): Der alte Mann und das SchiffJetzt kostenlos streamen
Der Sonne entgegen
Folge 15: Der Sonne entgegen (3/12): Der alte Mann und das Schiff
50 Min.Folge vom 08.05.2026
Die Vier lernen Luca kennen, der ihnen sogleich seine Hilfe anbietet. Joe zieht sich in die Berge zurück, um zu malen. An seine Stelle als Vierter im Bunde tritt der kleine elternlose Dusco. Er unterstützt die Aussteiger bei ihrem ersten Geschäft, einem Melonentransport. Leider geht die Hälfte der Fracht auf hoher See verloren. Währenddessen versucht Joes ehemaliger Kunstprofessor seinen verschwundenen Lieblingsschüler zu finden. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/Satel Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Sonne entgegen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3