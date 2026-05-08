Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen (3/12): Der alte Mann und das Schiff

ORF IIIStaffel 1Folge 15vom 08.05.2026
Der Sonne entgegen (3/12): Der alte Mann und das Schiff

Der Sonne entgegen (3/12): Der alte Mann und das SchiffJetzt kostenlos streamen

Der Sonne entgegen

Folge 15: Der Sonne entgegen (3/12): Der alte Mann und das Schiff

50 Min.Folge vom 08.05.2026

Die Vier lernen Luca kennen, der ihnen sogleich seine Hilfe anbietet. Joe zieht sich in die Berge zurück, um zu malen. An seine Stelle als Vierter im Bunde tritt der kleine elternlose Dusco. Er unterstützt die Aussteiger bei ihrem ersten Geschäft, einem Melonentransport. Leider geht die Hälfte der Fracht auf hoher See verloren. Währenddessen versucht Joes ehemaliger Kunstprofessor seinen verschwundenen Lieblingsschüler zu finden. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/Satel Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Sonne entgegen
ORF III
Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen

Alle 1 Staffeln und Folgen