Der Sonne entgegen (1/12): Auf und davonJetzt kostenlos streamen
Der Sonne entgegen
Folge 16: Der Sonne entgegen (1/12): Auf und davon
Tankstellenbesitzer Hannes Meckelfeld verlässt Ehefrau und Schwiegermutter, weil er den ständigen Streit nicht mehr erträgt. Dr. Zack, Konzipient eines Anwaltes, ist nicht bereit, die Beleidigungen seines Chefs länger zu ertragen und kündigt. Joe Felden, Schickeria-Maler, hält die Oberflächlichkeit seiner Umgebung nicht mehr aus und kehrt der Heimat den Rücken. Ludwig Hawratil, Pächter eines keinen Cafés, kann „Schutzgeldforderungen“ nicht nachkommen und muss notgedrungen untertauchen. Diese vier Männer treffen in einem kleinen Fischerhafen an der kroatischen Küste aufeinander – und erwägen eine gemeinsame Zukunft. Besetzung: Heinz Petters (Dr. Günter Zack) Erwin Steinhauer (Ludwig Hawratil) Raffael Wilczek (Joe Felden) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/Satel Film
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