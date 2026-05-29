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Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen (8/12): Viel Lärm um Wickerl

ORF IIIStaffel 1Folge 21vom 29.05.2026
Der Sonne entgegen (8/12): Viel Lärm um Wickerl

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Der Sonne entgegen

Folge 21: Der Sonne entgegen (8/12): Viel Lärm um Wickerl

50 Min.Folge vom 29.05.2026

Der Valuner Wirt will den Keller seines Gasthauses zu einer Diskothek umbauen. Ein Arbeitsunfall setzt dem Unterfangen ein jähes Ende. Wickerl und Käthe wollen Umbau und Eröffnung nun im Alleingang bewältigen. Durch Wickerls Verschulden geht jedoch die Sound-Anlage kurz vor der Eröffnung zu Bruch. Der letzte Ausweg scheint ein Live-Auftritt von Wickerl zu sein. Inzwischen versucht Lüftl einen ruhigen Ort zu finden und Reporter Jensen heftet sich an Dr. Zacks Fersen, um endlich zu seinem Interview zu kommen. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Towje Kleiner (Lüftl) Heidi Kabel (Schwiegermutter) Slavko Cerjak Peter Fricke Harald Gauster Arthur Lauber Magretha Gartner Regie: Gottfried Schwarz Buch: Gerald Gam, Fritz Schindlecker Bildquelle: ORF/Satel Film

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