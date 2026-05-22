Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen (7/12): Auf nach Valun

ORF IIIStaffel 1Folge 20vom 22.05.2026
Der Sonne entgegen (7/12): Auf nach Valun

Der Sonne entgegen (7/12): Auf nach ValunJetzt kostenlos streamen

Der Sonne entgegen

Folge 20: Der Sonne entgegen (7/12): Auf nach Valun

50 Min.Folge vom 22.05.2026

Fast ein Jahr ist vergangen: Joe ist nach München, Mecki und Gisela sind nach Hamburg zurückgekehrt. Drehbuchautor Georg Lüftl will nach beruflichen Konflikten zu Käthe, Wickerl und Zack nach Valun reisen, um die `Tohuwabohu` zu mieten. Mit: Ulrich Faulhaber, Heinz Petters, Raphael Wilczek, Erwin Steinhauer, Josef Meinrad, Irmgard Riessen u.a. Österreich/Deutschland, 1984. Bildquelle: ORF/Satel

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Sonne entgegen
ORF III
Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen

Alle 1 Staffeln und Folgen