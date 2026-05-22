Der Sonne entgegen (7/12): Auf nach ValunJetzt kostenlos streamen
Der Sonne entgegen
Folge 20: Der Sonne entgegen (7/12): Auf nach Valun
50 Min.Folge vom 22.05.2026
Fast ein Jahr ist vergangen: Joe ist nach München, Mecki und Gisela sind nach Hamburg zurückgekehrt. Drehbuchautor Georg Lüftl will nach beruflichen Konflikten zu Käthe, Wickerl und Zack nach Valun reisen, um die `Tohuwabohu` zu mieten. Mit: Ulrich Faulhaber, Heinz Petters, Raphael Wilczek, Erwin Steinhauer, Josef Meinrad, Irmgard Riessen u.a. Österreich/Deutschland, 1984. Bildquelle: ORF/Satel
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