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Der Sonne entgegen

Der Sonne entgegen (12/12): Hochzeit mit Hindernissen

ORF IIIStaffel 1Folge 25vom 29.05.2026
Der Sonne entgegen (12/12): Hochzeit mit Hindernissen

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Der Sonne entgegen

Folge 25: Der Sonne entgegen (12/12): Hochzeit mit Hindernissen

49 Min.Folge vom 29.05.2026

Joe und Dunja sind mit Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Wickerl und Sandra werden ein Liebespaar. Autor Lüftl findet endlich in der Realsatire seine literarische Glückseligkeit. Am Höhepunkt der Hochzeitsfeierlichkeiten wird Valun von tausenden Urlaubern heimgesucht. An Bord der "Tohuwabohu" verlässt die Hochzeitsgesellschaft die lärmende Bucht und segelt - der Sonne entgegen. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Towje Kleiner (Lüftl) Heidi Kabel (Schwiegermutter) Slavko Cerjak Peter Fricke Harald Gauster Arthur Lauber Magretha Gartner Regie: Gottfried Schwarz Buch: Gerald Gam, Fritz Schindlecker Bildquelle: ORF/Satel Film

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