Der Sonne entgegen (12/12): Hochzeit mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Der Sonne entgegen
Folge 25: Der Sonne entgegen (12/12): Hochzeit mit Hindernissen
Joe und Dunja sind mit Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Wickerl und Sandra werden ein Liebespaar. Autor Lüftl findet endlich in der Realsatire seine literarische Glückseligkeit. Am Höhepunkt der Hochzeitsfeierlichkeiten wird Valun von tausenden Urlaubern heimgesucht. An Bord der "Tohuwabohu" verlässt die Hochzeitsgesellschaft die lärmende Bucht und segelt - der Sonne entgegen. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Towje Kleiner (Lüftl) Heidi Kabel (Schwiegermutter) Slavko Cerjak Peter Fricke Harald Gauster Arthur Lauber Magretha Gartner Regie: Gottfried Schwarz Buch: Gerald Gam, Fritz Schindlecker Bildquelle: ORF/Satel Film
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