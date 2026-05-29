Der Sonne entgegen (9/12): Reif für die InselJetzt kostenlos streamen
Der Sonne entgegen
Folge 22: Der Sonne entgegen (9/12): Reif für die Insel
Meckelfeld und seine Frau unterbrechen ihre Anreise nach Valun in München, um Joe zu treffen. Lüftl muss demnach auf den Start mit der "Tohuwabohu" noch warten, obwohl er wirklich schon reif für die Insel ist. Schließlich findet sich aber doch noch ein ruhiges Stückchen Erde für den Schriftsteller. Jensen bekommt endlich sein Interview mit Dr. Zack, das aber gänzlich anders verläuft, als er erwartet hatte. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Towje Kleiner (Lüftl) Heidi Kabel (Schwiegermutter) Bernd Ander Peter Fricke Harald Gauster Arthur Lauber Irmgard Rießen Meta Vranic Regie: Gottfried Schwarz Buch: Gerald Gam, Fritz Schindlecker Bildquelle: ORF/Satel Film
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