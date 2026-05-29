Der Sonne entgegen (10/12): Die SchatzsucheJetzt kostenlos streamen
Der Sonne entgegen
Folge 23: Der Sonne entgegen (10/12): Die Schatzsuche
In der Absicht, Dunja zu heiraten, kommt Joe nach Valun. Ein Missverständnis beendet die Idylle jäh. Lüftl wird unterdessen, wild auf seine Schreibmaschine einhämmernd, an einem lärmenden Hotelstrand gefunden. Da sich die Disco als Störfaktor erweist, mieten Käthe und Branco ein kleines, stilles Gasthaus und beginnen, es zu restaurieren. Die Besatzung der "Tohuwabohu" entdeckt eine mit Schmuck gefüllte Truhe auf dem Meeresgrund. Besetzung: Erwin Steinhauer (Wickerl) Heinz Petters (Dr. Zack) Ulli Faulhaber (Hannes Meckelfeld) Raffael Wilczek (Joe Felden) Towje Kleiner (Lüftl) Heidi Kabel (Schwiegermutter) Bernd Ander Peter Fricke Harald Gauster Arthur Lauber Irmgard Rießen Meta Vranic Regie: Gottfried Schwarz Buch: Gerald Gam, Fritz Schindlecker Bildquelle: ORF/Satel Film
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