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Die Cooking Academy

Verdeckte Narben

JoynStaffel 1Folge 92vom 10.02.2026
Verdeckte Narben

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Folge 92: Verdeckte Narben

23 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Rafael überrascht Moradi mit einer großen Forderung - bekommt er von ihm, was ihm zusteht? Befreit von alten Lasten zeigt er sich so offen wie nie. Juliette dagegen droht, unter dem nahenden Hochzeitstermin und ihren Gefühlen für Matilda zu zerbrechen. Hannes versucht, die Taverne am Laufen zu halten, doch ein einfacher Lieferfehler bringt Dorea direkt zu Etienne. Was als neutrale Begegnung geplant war, entgleist in etwas Unerwartetes ...

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