Die Cooking Academy
Folge 91: Erpressung
23 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6
Irini verliert den Boden unter den Füßen, als sie mit gesundheitlichen Problemen kämpft, die ihr Studium beeinträchtigen. Indes geht Rafael einen Schritt, der alles verändern könnte. Während Destiny ins Hochzeitsfieber gerät, schlägt Juliettes Herz in eine ganz andere Richtung. Doch ihr Vater hat seine eigenen Pläne - und setzt dabei mehr als nur seinen Charme ein. Hinter den Kulissen des "Amélie" kämpft Alexander weiter, bis Felicitas ihn zu einer überraschenden Beichte bewegt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH