Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Daddys Spielball

JoynStaffel 1Folge 93vom 11.02.2026
Daddys Spielball

Daddys SpielballJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 93: Daddys Spielball

23 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6

Nach ihrem Besuch bei Etienne kämpft Dorea mit starken Schuldgefühlen. Sie möchte Abstand wahren, bis Etienne ihr ein unerwartetes Geständnis macht. Irini bangt derweil um ihre Gesundheit, gerade als eine Exkursion ansteht. Rafaels Hilfsbereitschaft bringt sie ihm näher - und treibt Chris an seine Grenzen. Währenddessen steht bei Juliette und Cedric das Probedinner für die Hochzeit bevor. Dabei sorgt sie für eine Überraschung, mit der niemand gerechnet hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
Joyn
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen