JoynStaffel 1Folge 95vom 13.02.2026
23 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 6

Alexander ist außer sich, als er die Wahrheit über Felicitas herausfindet - und lässt seine Wut heraus. Für Felicitas ist es eine bittere, aber befreiende Wahrheit. Irini versucht unterdessen, ihre Einschränkung mit Rafaels Hilfe zu kaschieren. Doch als er plötzlich nicht mehr an ihrer Seite ist, droht der Plan zu kippen. Juliette fühlt sich nach ihrer Entscheidung befreit - ohne zu ahnen, dass Destiny den wahren Grund dafür kennt und ihn möglicherweise verraten wird ...

