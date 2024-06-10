Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 10.06.2024: VW Corrado
44 Min.Folge vom 10.06.2024
1988 brachte Volkswagen den Corrado auf den Markt. Mit dem Modell forderte der Autohersteller die Konkurrenten von BMW und Porsche heraus. Standardmäßig hatte das Fahrzeug einen 1,8-Liter-Motor. Aber die G60-Variante wurde mit einem Kompressor ausgestattet. Der sorgt beim Beschleunigen für exorbitanten Schub. Das macht den VW auch für die Gebrauchtwagen-Profis interessant. Zu viele misslungene „Schönheits-OPs“ schmälern jedoch den Wert des Sportcoupés. Deshalb machen sich die britischen Autoschrauber in dieser Folge auf die Suche nach Originalteilen.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.