Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 10.06.2024: Audi Coupé B3
44 Min.Folge vom 10.06.2024
Ein vollständiges Scheckheft und nur 100 000 Kilometer auf dem Tacho: Da müssten die Interessenten dem Anbieter des Audi Coupés, Baujahr 1989, eigentlich die Tür einrennen. Aber der Wagen hat die Hauptuntersuchung nicht bestanden, weil der Bremskraftverstärker defekt ist. Das macht den Einkauf zu einem Vabanquespiel. Denn Mike Brewer hat auf dem Markt nach einem Austausch-Teil geforscht und keines gefunden. Trotzdem nehmen die Gebrauchtwagen-Profis die Herausforderung an. Die Kfz-Experten wollen den Slogan „Vorsprung durch Technik“ wiederbeleben.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.