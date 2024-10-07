Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 07.10.2024: Peugeot 405
44 Min.Folge vom 07.10.2024
Mike Brewer nimmt bei einem Händler in Porto einen Peugeot 405 Mi16 unter die Lupe. Der Wagen kam 1987 auf den Markt und sollte dem BMW M3 und dem Mercedes 190 E Konkurrenz machen. Der britische Autokenner ist von der Limousine sehr angetan, aber es gilt Folgendes zu beachten: Ohne eine Hauptuntersuchung darf der Wagen nicht auf portugiesischen Straßen fahren und der Transport nach England würde die Gebrauchtwagen-Profis rund 1500 Pfund kosten. Diese Ausgaben könnten sich Mike und sein Mechaniker sparen, wenn sie das Vehikel an Ort und Stelle instand setzen.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.