Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 09.09.2024: Subaru BRZ
44 Min.Folge vom 09.09.2024
Wendig und stark: Der Subaru Impreza WRX STi war auf den Rallye-Pisten dieser Welt zu Hause und machte auch auf der Filmleinwand eine gute Figur. Der Wagen wurde zu einer Ikone. 2012 bracht Subaru dann in Zusammenarbeit mit Toyota den BRZ auf den Markt. Autofans wurden damals hellhörig, denn sie erwarteten ein ähnlich krass motorisiertes Fahrzeug. Doch ihre Hoffnungen wurden enttäuscht. In Sachen Leistung sorgte der BRZ nicht für Herzklopfen. Das wollen Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley ändern. Die Kfz-Experten bauen in das Vehikel ein Turbo-Kit ein.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.