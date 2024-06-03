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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Volvo 240

DMAXFolge vom 03.06.2024
Volvo 240

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 03.06.2024: Volvo 240

44 Min.Folge vom 03.06.2024

Bevor die SUVs ihren Siegeskurs antraten, waren bei der Kundschaft klassische Kombis sehr beliebt. Wenn man seine Familie sicher von A nach B kutschieren wollte, war der Volvo 240 das Auto der Wahl. Damit konnte man bei Bedarf auch einen sperrigen Kleiderschrank transportieren. Der Wagen galt obendrein als unverwüstlich. Deshalb entwickelte er sich in den Achtzigerjahren zu einem weltweiten Verkaufsschlager. Mike Brewer hat im Internet ein Modell aufgetan, das ausschließlich in Großbritannien verkauft wurde. Hält der Torslanda, was er verspricht?

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