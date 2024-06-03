Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 03.06.2024: Volvo 240
44 Min.Folge vom 03.06.2024
Bevor die SUVs ihren Siegeskurs antraten, waren bei der Kundschaft klassische Kombis sehr beliebt. Wenn man seine Familie sicher von A nach B kutschieren wollte, war der Volvo 240 das Auto der Wahl. Damit konnte man bei Bedarf auch einen sperrigen Kleiderschrank transportieren. Der Wagen galt obendrein als unverwüstlich. Deshalb entwickelte er sich in den Achtzigerjahren zu einem weltweiten Verkaufsschlager. Mike Brewer hat im Internet ein Modell aufgetan, das ausschließlich in Großbritannien verkauft wurde. Hält der Torslanda, was er verspricht?
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.