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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Ford Focus ST

DMAXFolge vom 03.06.2024
Ford Focus ST

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 03.06.2024: Ford Focus ST

44 Min.Folge vom 03.06.2024

Die Gebrauchtwagen-Profis haben einen attraktiven Kompaktsportler im Visier. Die Abkürzung „ST“ steht beim Ford Focus für „Sports Technology“. Und diese Bezeichnung trägt der Wagen völlig zurecht. Denn ein 225 PS starker Zweieinhalb-Liter-Turbo-Antrieb beschleunigt das Vehikel in 6,8 Sekunden von null auf hundert. Die Endgeschwindigkeit liegt bei 241 km/h. Aber bei dem Modell, aus dem Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley Profit schlagen wollen, brennt die Motorwarnleuchte. Deshalb kommt vor der Probefahrt ein On-Board-Diagnose-Gerät zum Einsatz.

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