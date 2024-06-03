Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 03.06.2024: Ford Focus ST
44 Min.Folge vom 03.06.2024
Die Gebrauchtwagen-Profis haben einen attraktiven Kompaktsportler im Visier. Die Abkürzung „ST“ steht beim Ford Focus für „Sports Technology“. Und diese Bezeichnung trägt der Wagen völlig zurecht. Denn ein 225 PS starker Zweieinhalb-Liter-Turbo-Antrieb beschleunigt das Vehikel in 6,8 Sekunden von null auf hundert. Die Endgeschwindigkeit liegt bei 241 km/h. Aber bei dem Modell, aus dem Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley Profit schlagen wollen, brennt die Motorwarnleuchte. Deshalb kommt vor der Probefahrt ein On-Board-Diagnose-Gerät zum Einsatz.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.