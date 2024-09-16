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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Land Rover Discovery

DMAXFolge vom 16.09.2024
Land Rover Discovery

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 16.09.2024: Land Rover Discovery

44 Min.Folge vom 16.09.2024

Die DNA des Land Rover Discovery reicht zurück bis ins Jahr 1989. Damals wurde das Fahrzeug auf der IAA in Frankfurt präsentiert. Und die Presse war begeistert. Denn mit dem „Familien-Offroader“ schloss der britische Autohersteller die Lücke zwischen dem luxuriöseren Range Rover und dem Defender. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt zieht die Nachfrage gerade an. Deshalb hält Mike Brewer nach einem preisgünstigen Exemplar Ausschau. Und der gewiefte Kfz-Experte wird bei einem seiner Kontakte fündig. Das Objekt der Begierde hat erst 26 000 Kilometer auf dem Buckel.

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