Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 30.09.2024: Ford Cortina P100
44 Min.Folge vom 30.09.2024
1917 brachte Ford den ersten Pick-up für den Massenmarkt heraus. Zielgruppe war die Landbevölkerung. Schnell entdeckten aber auch Handwerker die Vorteile eines Kleinlasters mit offener Ladefläche. Mike Brewer nimmt in Schottland ein Modell in Augenschein, das in Südafrika gebaut wurde. Der Cortina P100 hat im Gegensatz zu Fahrzeugen aus Europa keinen Rost angesetzt, den in Ozeanien wird wegen des warmen Klimas kein Salz gestreut. Aber den Motor muss sich Marc „Elvis“ Priestley in der Werkstatt genauer ansehen. Die 3-Liter-Maschine läuft nicht rund.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.