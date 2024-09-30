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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Alfa Romeo GTV

DMAXFolge vom 30.09.2024
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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 30.09.2024: Alfa Romeo GTV

44 Min.Folge vom 30.09.2024

In dieser Folge holen sich die Kraftfahrzeugexperten italienischen Charme in die Werkstatt. Mike Brewer hat den Alpha Romeo GTV in einer Einfahrt entdeckt. Das Modell wurde ab 1994 gebaut und hat eine Menge Auszeichnungen abgeräumt. Aber das Exemplar, an dem die Gebrauchtwagen-Profis schrauben, ist vor zwei Jahren bei der Hauptuntersuchung durchgefallen. Eine Positionsleuchte ist defekt. Die Antriebswelle leckt. Das Fahrwerk auf der Fahrerseite ist komplett marode. Und alle Hülsen sind verschlissen. Auf Mike und „Elvis“ kommt jede Menge Arbeit zu.

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