Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 27.05.2024: Toyota Land Cruiser BJ40
44 Min.Folge vom 27.05.2024
Der Toyota Land Cruiser BJ40 zählt zu den besten Offroadern, die jemals gebaut wurden. 1980 übertrafen die Verkaufszahlen die Millionenmarke. Aber auf englischen Straßen sieht man den Wagen heutzutage nur noch selten. Deshalb hat Mike Brewer ein Exemplar aus Japan importiert. Die weite Reise nach Großbritannien war nicht billig. Inklusive Gebühren, Transport und Zulassung sind rund 20 000 Pfund fällig. Da bleibt für Ersatzteile kaum noch finanzieller Spielraum. Und die Kfz-Experten müssen für den Rechtslenker obendrein einen gut betuchten Abnehmer finden.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.