Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 23.09.2024: Audi RS 6
44 Min.Folge vom 23.09.2024
Eine Familienkutsche mit der Performance eines Supercars: 2002 brachte Audi den RS 6 mit 450-PS-Turbomotor auf den Markt. Das Fahrzeug war damals der schnellste Kombi der Welt und punktete zudem mit weiteren Vorzügen. Der Kofferraum war groß genug, um darin eine Kommode zu transportieren. Und auf der Rückbank war genug Platz für drei Kinder. Mike Brewer hat ein Modell aus dem Jahr 2004 aufgetan, das nur 12 500 Pfund kosten soll. Ist der Wagen so günstig zu haben, weil er technische Mängel hat? Der Kfz-Profi fühlt dem Audi bei der Probefahrt auf den Zahn.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.