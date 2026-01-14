Die Gruselschule
Folge 11: Der Batu Batu Baum
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der geheimnisvolle „Batu Batu Baum“ trägt wieder einmal Früchte und aus diesem Anlass wird ein Fest gefeiert. Tony bereitet aus den Früchten einen phantastischen Pudding. Aber Direktor Bertram warnt die Schüler, auf gar keinen Fall die Früchte zu berühren, geschweige denn sie roh zu essen. Die freche Jessika fordert Viktoria heraus und beide naschen von der verbotenen Frucht. Das hat fatale Folgen. Beide schrumpfen und werden immer kleiner, bis sie als Babys herumkrabbeln. Zum Glück kennt die Lehrerin Dorothee ein Gegenmittel. Dazu braucht man den Saft aus den Wurzeln des Baumes.
Die Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6