Die Gruselschule
Folge 13: Der Herr der Zeit
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Josch kommt immer zu spät und deshalb sind seine Freunde sauer auf ihn. Er nimmt es auf die leichte Schulter und als er eine eigenartige Uhr findet, wird er, ohne dass er es weiß, zum Herrn der Zeit. Wenn er auf die Uhr drückt, bleiben alle wie erstarrt stehen und er kann während dieser Zeit machen, was er will, ohne dass es die Anderen merken. So gewinnt er jede Schachpartie, klaut sich das beste Essen aus der Küche und sitzt plötzlich im Unterricht, ohne dass die Lehrerin weiß, wie er dahin gekommen ist. Aber der Preis dafür ist, dass er dabei rapide altert. Als er es merkt, ist es zu spät.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6