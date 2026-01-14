Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gruselschule

Studio 100 International
Staffel 1
Folge 2
vom 14.01.2026
Folge 2: Hilfe! Kobolde!

23 Min.
Folge vom 14.01.2026
Ab 6

Josch und Eduard betreten einen verbotenen Raum. Josh öffnet neugierig einen Deckel am Boden, aus dem plötzlich Kobolde hervor schießen und in der ganzen Schule entsetzliches Chaos anrichten. Eduard will Direktor Bertram die Wahrheit sagen, aber Josch verstrickt sich in Lügen und behauptet, ein dreiköpfiges Monster habe die Kobolde freigelassen. Zu ihrem Schrecken taucht tatsächlich dieses Monster auf und entführt die beiden in eine vierte Dimension. Sie irren im Dunkeln umher und als sich der hungrige Josch einen Burger wünscht und dieser plötzlich da.

