Das Geheimnis des BrunnensJetzt kostenlos streamen
Die Gruselschule
Folge 7: Das Geheimnis des Brunnens
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Kids sind auf der Fotojagd nach ungewöhnlichen Lebewesen. Wer die meisten Punkt dabei sammelt, hat gewonnen. Das Team um Viktoria ist schon äußerst erfolgreich. Aber das Team Eduard und Jessika haben außer einer Kröte bisher noch nichts Aufregendes gefunden. Vom Meister auf dem Friedhof weiß Eduard, dass tief im Brunnen äußerst seltene Lebewesen hausen, die „schreienden Meemies“, aber der alte Meister hat vergessen, wie man sie herauslocken kann. Da taucht plötzlich ein fremder Junge in der Schule auf, der sich ziemlich frech benimmt
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gruselschule
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6