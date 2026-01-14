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Die Gruselschule

Zu alt für Teddybären

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Zu alt für Teddybären

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Die Gruselschule

Folge 12: Zu alt für Teddybären

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

In der „Nacht des blauen Mondes“ werden Puppen und andere Spielsachen lebendig. Deshalb warnt Direktor Bertram die Kinder, sie sollen alles gut verstecken, damit sie kein Mondlicht abbekommen. Aber natürlich behaupten alle, dass sie angeblich mittlerweile viel zu alt seien, um noch Teddybären zu besitzen. Heimlich jedoch rennen sie in ihr Zimmer und verstecken die Kuscheltiere. Die Puppen erwachen aber trotzdem zum Leben und nehmen an den Kindern Rache dafür, dass sie schon seit Jahren nicht mehr mit ihnen gespielt haben.

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