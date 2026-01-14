Vorhang auf, das Spiel beginnt!Jetzt kostenlos streamen
Die Gruselschule
Folge 16: Vorhang auf, das Spiel beginnt!
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Fräulein Dorothee will mit den Kindern ein Theaterstück aufführen, aber auf dem Stück liegt der Fluch einer bösen Hexe, die Herr Bertram vor Jahren in dieses Buch verbannt hatte. Durch das Theaterstück der Kinder wird die Hexe befreit und nimmt Besitz von Elsa, der diese Rolle zugeteilt war. Auch die anderen Kinder verwandeln sich in die Figuren des Stückes und um sich an Herrn Bertram zu rächen, zaubert die Hexe einen Lehrer nach dem anderen in das Buch. Zum Glück gelingt es Dorothee, rechtzeitig die Lösung zu finden und alles wird wieder so, wie es einmal war.
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Die Gruselschule
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6