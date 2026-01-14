Das Geheimnis der schwarzen KatzeJetzt kostenlos streamen
Die Gruselschule
Folge 15: Das Geheimnis der schwarzen Katze
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Am Freitag, den 13. gibt es vorsichtshalber auf der Gruselschule frei und alle laufen mit irgendwelchen Glücksbringern herum. Nur Jessika nicht. Sie ist absolut nicht abergläubisch und versucht ihren Freunden zu beweisen, dass das alles Humbug ist. Sie verschüttet mit Absicht Salz, macht einen Spiegel kaputt und als sie unter einer Leiter durchgeht und ihr ein Hammer auf den Kopf fällt, hat sie dafür eine natürliche Erklärung. Aber als sie verbotenerweise das „gefährliche Puzzlespiel“ komplett zusammensetzt, um endgültig zu beweisen, dass Aberglaube Quatsch ist, verschwindet sie.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
