Die Gruselschule
Folge 17: Alles Elsa
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Alle streiten sich auf der Gruselschule. Das kann die Elfe Elsa nicht ertragen. Sie möchte, dass alle so sind wie sie, lieb und nett. Mittels einer Zaubermelodie ihrer Großmutter gelingt es ihr auch, dass alle plötzlich äußerst liebenswürdig miteinander umgehen. Nur Direktor Bertram warnt Elsa, dass man mit Elfenzaubersprüchen vorsichtig umgehen muss. Und in der Tat. Am nächsten Morgen stellt Elsa erschrocken fest, dass alle, die die Melodie gehört haben, jetzt so aussehen wie sie. Nur Tony zum Glück nicht.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6