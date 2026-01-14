Die Gruselschule
Folge 9: Die Lachjacke
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Heute Abend ist Talentshow auf der Gruselschule! Josch probiert eifrig bei jedem seine Witze aus. Nur Eduard kapiert Joschs Kalauer nicht. Eduard wird daraufhin von den anderen als humorlos abgestempelt. In einer alten Rumpelkammer findet er eine Jacke, die ihn plötzlich zum größten Witzbold aller Zeiten macht. Zuerst merkt er gar nicht, dass er mit seinen Witzen seine Freunde verletzt. Natürlich will er der Showmaster des Abends sein, aber als er merkt, dass die Jacke ihm ihren Willen aufzwingt, versucht er sie wieder loszuwerden.
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Die Gruselschule
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6