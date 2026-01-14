Die Gruselschule
Folge 20: Der Junge aus dem See
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jessika drückt sich vor der Schwimmstunde, weil sie nicht schwimmen kann und wird deshalb von ihren Freunden verspottet. Trotzig geht sie in den See und versucht, es sich selbst beizubringen. Sie ertrinkt beinahe, wenn nicht im letzten Moment ein junger Wassermann im See auftauchen würde. Die Beiden freunden sich an und Direktor Bertram nimmt ihn als neuen Schüler in der Gruselschule auf. Aber das Leben auf der Erde ist für das Wasserwesen doch sehr befremdlich. Er sorgt in der ganzen Schule nur für Panik und Verwirrung und muss schließlich erkennen, dass er nicht in diese Welt passt
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6