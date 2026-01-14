Gespenstisches HalloweenJetzt kostenlos streamen
Die Gruselschule
Folge 4: Gespenstisches Halloween
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Kids möchten gerne Halloween feiern und nach anfänglichenm Zaudern willigt Herr Bertram ein. Zufällig finden Eduard und Josch in einem alten Schrank tolle Kostüme, die den Kindern perfekt passen. Während der Party bricht plötzlich ein Unwetter herein und auf einmal sind Herr Bertram und alle Lehrer verschwunden. Aber es kommt noch viel schlimmer. Viktoria, die sich als Hexe verkleidet hat, verwandelt sich plötzlich in eine wirkliche Hexe. Und auch die anderen transformieren sich in echte Geister. Aber Eduard hat mal wieder den rettenden Einfall
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
