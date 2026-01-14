Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gruselschule

Königin Viktoria

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 22vom 14.01.2026
Königin Viktoria

Königin ViktoriaJetzt kostenlos streamen

Die Gruselschule

Folge 22: Königin Viktoria

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Viktoria hat erfahren, dass sie aus einer königlichen Familie stammt und ihre Urahnin, die Königin, durch einen Volksaufstand, den die rebellische Urahnin von Jessika angeführt hat, vom Thron gestürzt wurde. Wenn Viktoria das Unrecht wieder gutmachen könnte, würde sie selbst Königin werden. Aus diesem Gunde versucht Viktoria alles, damit Jessika von der Schule fliegt. Was ihr auch schließlich gelingt. Überglücklich setzt sie sich die Krone auf und verkündet stolz, dass sie jetzt eine Königin ist. Doch alle Freunde wenden sich von ihr ab.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gruselschule
Studio 100 International
Die Gruselschule

Die Gruselschule

Alle 1 Staffeln und Folgen