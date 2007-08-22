Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 22.08.2007: Der italienische Stier
44 Min.Folge vom 22.08.2007Ab 12
Ein Lamborghini - wäre das ein Fest, wenn jemand auf die Idee käme, einen solchen Flitzer bei den Ludolfs zu verschrotten. Manni träumt schon lange davon, ein solches Auto zu fahren. Als ein Maserati Bi-Turbo auf dem Schrottplatz abgeben wird, sieht Manni seine Stunde gekommen: Er fordert Uwe auf dem Hockenheimring zum Duell! Lamborghini gegen Maserati - Manni ist siegessicher. Als Uwe mit einem Ferrari Testarossa auf der Rennstrecke erscheint, macht Manni große Augen.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.