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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Der Bayerische Herausforderer

DMAXFolge vom 05.12.2007
Der Bayerische Herausforderer

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Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 05.12.2007: Der Bayerische Herausforderer

44 Min.Folge vom 05.12.2007Ab 12

7er BMW gegen Mercedes S-Klasse - welcher Luxus-Youngtimer bekommt mehr Sterne auf der Ludolf-Skala? Manni ist begeistert vom bayrischen Herausforderer, und Bruder Uwe schwört auf die Modelle des Stuttgarter Autoherstellers. Damit endlich wieder Frieden im Westerwald herrscht, bittet Peter die Kontrahenten zu einem ganz individuellen Praxis-Test. Hier sollen die Luxus-Karossen Farbe bekennen.

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