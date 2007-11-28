Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 28.11.2007: Balance of Power
Wieder einmal setzt ein schrottreifes Auto im Westerwald eine Grundsatz-Diskussion in Gang! Als der Skoda 1000 bei Manni, Uwe, Günter und Peter auf dem Hof landet, sinnieren die Ersatzteil-Experten über folgendes Thema: War das Modell des osteuropäischen Herstellers womöglich auch im Westen Stil prägend für eine ganze Ära des Auto-Designs? Uwe hält die lahme Krücke aus Tschechien für total überbewertet und ist überzeugt, dass der Westen bei Autos schon immer haushoch überlegen war. Ob das wirklich stimmt, wollen die Ludolfs mit einem ihrer spektakulären Schrottplatz-Duelle ein für alle Mal klären. East against West! Die Frage ist nur, wo man einen passenden amerikanischen Kleinwagen auftreibt, denn so etwas gibt es doch überhaupt nicht - gibt Manni Ludolf zu Bedenken. Oder etwa doch?