Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 21.11.2007: Peter hat Geburtstag
44 Min.Folge vom 21.11.2007Ab 12
Zu Peters Geburtstag wollen ihm die Brüder einen riesigen Wunsch erfüllen: einen Ford Taunus 12M, auch „Weltkugeltaunus“ genannt. Der Wagen ist Peters Traumauto. Frage ist nur, wo man den seltenen Wagen heute noch finden kann? Da echte Bruderliebe keine Mühen scheut, recherchieren Manni, Uwe und Günter mit Feuereifer und machen tatsächlich ein 12M-Modell ausfindig. Nach Schwarzwälderkirschtorte und Kaffee gibt es auf der Geburtstagsfeier noch eine weitere Überraschung.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.