Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Landlord vs Cowboy

DMAXFolge vom 12.09.2007
Landlord vs Cowboy

Landlord vs CowboyJetzt kostenlos streamen

Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz

Folge vom 12.09.2007: Landlord vs Cowboy

44 Min.Folge vom 12.09.2007Ab 12

England oder Amerika - Autos dienen nicht nur der Fortbewegung, sondern verraten auch viel über ihr Herkunftsland. Seit seiner Begegnung mit dem „unkaputtbaren“ Jaguar hat Manni eine Vorliebe für Engländer. Uwe mag es bodenständiger zieht amerikanische Jeeps vor. Peter kann sich nicht entscheiden und spielt den Schiedsrichter im anstehenden Test, bei dem es nicht nur um Off-Road-Qualitäten geht, sondern auch um die Frage: Sind die Amerikaner am Ende die besseren Engländer?

Alle verfügbaren Folgen