Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 23.05.2007: Flower Power in Dernbach
44 Min.Folge vom 23.05.2007Ab 12
Die Ludolf-Brüder bekommen in dieser Episode einen VW-Bus aus den frühen 70ern auf den Hof. Da werden bei Uwe, Günter, Peter und Manni Jugenderinnerungen wach: Flowerpower hält Einzug im Westerwald! Der Volkswagen wird total auf Hippie umgerüstet, und ein passender Life-Style gehört natürlich auch dazu. Günter raucht ausnahmsweise Wasserpfeife, Uwe träumt von „freier Liebe“ und Peter predigt den Weltfrieden: Die „Kommune Zwei“ ist geboren.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.