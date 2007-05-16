Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 16.05.2007: Das wankelmütige Wunderwerk
44 Min.Folge vom 16.05.2007Ab 12
Die Audi-Fans Günter und Manni hecken zusammen einen Plan aus. Gemeinsam wollen sie Peter und Uwe dazu überreden, einen besonders feinen Klassiker der Automobilgeschichte zu kaufen. Ein NSU RO 80 muss her! Manni will „dieses Wunderwerk“ hegen und pflegen. Nur ein einziges Mal soll der Wagen zeigen dürfen, was in ihm steckt. Manni fährt mit dem „Kopfumdreher“ flanieren und traut sich sogar, das fragile Kunstwerk auf satte 180 km/h zu beschleunigen.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.