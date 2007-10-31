Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt ...Jetzt kostenlos streamen
Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 31.10.2007: Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt ...
44 Min.Folge vom 31.10.2007Ab 12
Um beim Ausschlachten der Autos mehr Platz zu haben, möchte Manni ein neues Regalsystem installieren. Uwe ist skeptisch und sieht viel Arbeit auf sich zukommen. Trotzdem setzt sich Manni durch, und die Brüder räumen zunächst die randvolle Garage aus. Uwe würde am liebsten aufgeben - wäre da nicht der ludolfsche Auto-Test, der als Belohnung winkt: Golf III Diesel gegen Golf III Benziner! Bevor es losgeht, muss allerdings mindestens ein Regal fertig aufgebaut sein.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.