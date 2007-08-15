Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 15.08.2007: Oben ohne
44 Min.Folge vom 15.08.2007Ab 12
Es ist Cabrio-Wetter im Westerwald, und Womanizer Uwe genießt den Wind um die Nase im Fiat Spider. Was gibt es Schöneres, als offen durch die Straßen zu cruisen und sich nach hübschen Frauen umzusehen! Manni wird langsam neidisch auf seinen älteren Bruder. Der Technik-Freak im will sich auch ein Cabriolet zulegen und hat schon einen Plan, wie er Uwes Fiat Konkurrenz machen kann. Mit Säge und Flex-Maschine bewaffnet, stürzt sich Manni auf ein schickes Audi 80 Coupé.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.