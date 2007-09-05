Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 05.09.2007: Design oder nicht sein
44 Min.Folge vom 05.09.2007Ab 12
Ein Kunde hat einen alten Scorpio zum Ausschlachten gebracht, und sofort entbrennt eine Grundsatzdebatte über das Automodell. Während Womanizer Uwe aus seiner Abneigung keinen Hehl macht, findet Peter den Scorpio fantastisch. Peter findet es normal, dass sich an Autos die Geister scheiden, und stellt seine Brüder vor eine schwierige Aufgabe: Sie müssen ein Auto aufspüren, das alle einstimmig hässlich finden, und eines, das alle für klasse halten.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.