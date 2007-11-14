Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 14.11.2007: Das Auto des Bösen
47 Min.Folge vom 14.11.2007Ab 6
Die Ludolfs wollen einen Pontiac Firebird ausschlachten, doch irgendetwas stimmt mit dem Wagen nicht! Manni fühlt sich an den Film “Christine - das Mörderauto” erinnert, und selbst dem abgebrühten Uwe ist der Wagen unheimlich. Was ist das für ein Spuk? Das Radio schaltet sich von alleine ein, und immer wenn man die Werkstatt betritt, hupt der Ami-Schlitten. Teufelskerl Uwe wird es mulmig und beschließt dem Treiben ein Ende zu setzen.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.