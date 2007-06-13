Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz
Folge vom 13.06.2007: BUMMS!
44 Min.Folge vom 13.06.2007Ab 12
Manni und sein Bruder Uwe schlachten ein Unfallauto aus. Der Wagen hat einen bösen Frontalschaden, seit sein Besitzer damit gegen einen Baum gefahren ist. Die Fahrgastzelle des Autos ist aber erstaunlich gut intakt, und der Fahrer des Wagens hat den schweren Unfall dank eines Airbags überlebt. „Früher gab`s so was ja nicht, da wäre der tot gewesen“, meint Uwe. „Stimmt, aber immer hilft ein Airbag auch nicht!“, kontert Manni. Und schon ist es an der Zeit für einen echten Crash-Test auf dem Schrottplatz im Westerwald.
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Genre:Auto, Unterhaltung, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.