Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 26.06.2025: Hirschkalb Ronald in Not
45 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
Außeneinsatz für Tierarzt Dr. Herbert Dreesen: Im Tierpark Niederfischbach bei Siegen benötigt Hirschkalb Ronald dringend Hilfe. Kann der Doc dem scheuen Patienten wieder auf die Hufen helfen? In der Tierklinik Posthausen steht Hündin Enya unter Beobachtung. Tierärztin Lena Peters sucht nach der Ursache für ihren besorgniserregenden Zustand. Währenddessen ringt Ilka Brummenbaum in Siegburg um das Leben eines unterkühlten Ferkels. Kann sie den kritischen Zustand stabilisieren?
